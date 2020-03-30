ФОТО. Степаненко выбрался с семьей на пикник, несмотря на карантин

Несмотря на карантин, полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко вместе с семьей выбрался на пикник.
Фото с пикника в своем Инстаграме опубликовала жена Степаненко Маргарита:
Ранее Степаненко заявил, что поддерживает контакт с игроками «Динамо».
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Источник — Instagram
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Но, обратите внимание, из Википедии: Супруга Маргарита, сын Ярослав, сын Святослав.
Т.е. двое детей, а на фото четверо + количество сарделек не соответствует еде на 2 взрослых + двое детей. Вангую, что за кадром еще как минимум двое "кумовей" нарезают-разливают.
А это уже минимум 8 человек с детьми, так что делайте выводы.
И опять баба спалила, ну не могут бабы без инстаграма продержаться пару недель.
Это ж ты утверждаешь что безлюдное .
Зато я знаю что пока что самый действенный способ остановки пандемии - это самоизоляция
Это ж ты утверждаешь что безлюдное .
Зато я знаю что пока что самый действенный способ остановки пандемии - это самоизоляция
И откуда ты знаешь что это глушь ? Ты по фото можешь определить все киевские и областные водоемы ?
И откуда ты знаешь что это глушь ? Ты по фото можешь определить все киевские и областные водоемы ?
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А продукты у него из воздуха появились ? И ты даёшь 100% уверенность что он никого на пути не встретил и не контактировал ?
Шо ж так сложно то понять , что шашлыки - это не надоедать первой необходимости . И без нее можно обойтись на период карантина связанного с мировой пандемией
Никак до людей не дойтет насколько это серйозно.
Ты можешь перенести вирус без особых проблем, но заразиться от тебя могут другие, которые погибнут.
Никак до людей не дойтет насколько это серйозно.
Ты можешь перенести вирус без особых проблем, но заразиться от тебя могут другие, которые погибнут.
Но, обратите внимание, из Википедии: Супруга Маргарита, сын Ярослав, сын Святослав.
Т.е. двое детей, а на фото четверо + количество сарделек не соответствует еде на 2 взрослых + двое детей. Вангую, что за кадром еще как минимум двое "кумовей" нарезают-разливают.
А это уже минимум 8 человек с детьми, так что делайте выводы.
И опять баба спалила, ну не могут бабы без инстаграма продержаться пару недель.
Это ж ты утверждаешь что безлюдное .
Зато я знаю что пока что самый действенный способ остановки пандемии - это самоизоляция
И откуда ты знаешь что это глушь ? Ты по фото можешь определить все киевские и областные водоемы ?
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