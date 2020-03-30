ФОТО. Степаненко выбрался с семьей на пикник, несмотря на карантин

Хавбек «Шахтера» не боится проводить время на свежем воздухе

  • 30.03.2020 15:12
  • 1823 просмотра
  • 13 комментариев
ФОТО. Степаненко выбрался с семьей на пикник, несмотря на карантин
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Несмотря на карантин, полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко вместе с семьей выбрался на пикник.

Фото с пикника в своем Инстаграме опубликовала жена Степаненко Маргарита:

Ранее Степаненко заявил, что поддерживает контакт с игроками «Динамо».

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Comrade Me
      Comrade Me, 30.03.2020 16:42
    +1
    Если он вышел из своего особняка, сел в свое авто и отвез детей на речку, ни с кем не контактировав, то ничего криминального.
    Но, обратите внимание, из Википедии: Супруга Маргарита, сын Ярослав, сын Святослав.
    Т.е. двое детей, а на фото четверо + количество сарделек не соответствует еде на 2 взрослых + двое детей. Вангую, что за кадром еще как минимум двое "кумовей" нарезают-разливают.
    А это уже минимум 8 человек с детьми, так что делайте выводы.
    И опять баба спалила, ну не могут бабы без инстаграма продержаться пару недель.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 30.03.2020 16:40
    -2
    jekаfunny, 30.03.2020 16:28
    Так я не знаю
    Это ж ты утверждаешь что безлюдное .
    Зато я знаю что пока что самый действенный способ остановки пандемии - это самоизоляция
    Поясняю. Приговор человеку выносят от наличия доказательств его вины, а не гипотез. Есть доказательства что он был в людном месте?? Нет. Только фотка на речке, где никого кроме его семьи. Вот и весь спор.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.03.2020 16:28
    0
    Alex_Romanov, 30.03.2020 16:20
    А от куда ты знаешь что нет, что бы сразу дружно на него накидываться? Я лично вижу что это как минимум не людная зона, где если и встретишь других людей, то какие проблемы, что бы с ними разминуться на безопасном расстоянии?? + маски никто не отменял.
    Так я не знаю
    Это ж ты утверждаешь что безлюдное .
    Зато я знаю что пока что самый действенный способ остановки пандемии - это самоизоляция
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 30.03.2020 16:20
    -1
    jekаfunny, 30.03.2020 16:15
    А если быть точным то в памятке к карантину пишется «обмеження вciх масових заходів та пікніків»
    И откуда ты знаешь что это глушь ? Ты по фото можешь определить все киевские и областные водоемы ?
    А от куда ты знаешь что нет, что бы сразу дружно на него накидываться? Я лично вижу что это как минимум не людная зона, где если и встретишь других людей, то какие проблемы, что бы с ними разминуться на безопасном расстоянии?? + маски никто не отменял.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.03.2020 16:15
    0
    Alex_Romanov, 30.03.2020 16:10
    Вы в своём уме? Сказано не больше 10 человек. Он выбрался в глушь, где поблизости нет никого, кроме его семьи. И наверняка на своей машине, а не пешком туда добирался или тем более маршрутке.
    А если быть точным то в памятке к карантину пишется «обмеження вciх масових заходів та пікніків»
    И откуда ты знаешь что это глушь ? Ты по фото можешь определить все киевские и областные водоемы ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.03.2020 16:10
    -1
    kvv1404, 30.03.2020 16:03
    А за що? З дому виходити можна,автівки їздять без перешкод,сім*я знаходиться не в людному місці.Джерелом зараження є люди,а саме людей навколо не спостерігається!!!
    "Любителей шашлыков и пикников будут штрафовать. В КГГА рассказали, что полиция будет инспектировать зеленые зоны, а за нарушение правил карантина будут составлять админпротоколы по ст. 44-3. А это штраф до 34 000 грн
    ——————-
    А продукты у него из воздуха появились ? И ты даёшь 100% уверенность что он никого на пути не встретил и не контактировал ?
    Шо ж так сложно то понять , что шашлыки - это не надоедать первой необходимости . И без нее можно обойтись на период карантина связанного с мировой пандемией
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 30.03.2020 16:10
    -4
    Вы в своём уме? Сказано не больше 10 человек. Он выбрался в глушь, где поблизости нет никого, кроме его семьи. И наверняка на своей машине, а не пешком туда добирался или тем более маршрутке.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.03.2020 16:07
    0
    Очень недальновидно . Тем более что он персона медийная, а некоторые наши люди и так думают что у них по 7 жизней
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 30.03.2020 16:03
    +2
    ihor7003, 30.03.2020 15:40
    17000 грн пусть платит! По другому не научишь. Думаю найти Степу не сложно
    А за що? З дому виходити можна,автівки їздять без перешкод,сім*я знаходиться не в людному місці.Джерелом зараження є люди,а саме людей навколо не спостерігається!!!
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 30.03.2020 16:01
    0
    Живя в квартирах люди себя лишают всего..даже пожарить шашлык или сардельки ,нужно ехать кудато..Купите дом и наслаждайтесь не выходя .
    Ссылка
    Олексій Коваль
      Олексій Коваль, 30.03.2020 16:00
    +3
    "Спасибо" тебе, что ты думаешь о других, урод
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 30.03.2020 15:40
    +5
    17000 грн пусть платит! По другому не научишь. Думаю найти Степу не сложно
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 30.03.2020 15:33
    +6
    Глупо.
    Никак до людей не дойтет насколько это серйозно.
    Ты можешь перенести вирус без особых проблем, но заразиться от тебя могут другие, которые погибнут.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 30.03.2020 15:33
    +6
    Глупо.
    Никак до людей не дойтет насколько это серйозно.
    Ты можешь перенести вирус без особых проблем, но заразиться от тебя могут другие, которые погибнут.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.03.2020 15:40
    +5
    17000 грн пусть платит! По другому не научишь. Думаю найти Степу не сложно
    Ссылка
    Олексій Коваль
      Олексій Коваль, 30.03.2020 16:00
    +3
    "Спасибо" тебе, что ты думаешь о других, урод
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 30.03.2020 16:03
    +2
    ihor7003, 30.03.2020 15:40
    17000 грн пусть платит! По другому не научишь. Думаю найти Степу не сложно
    А за що? З дому виходити можна,автівки їздять без перешкод,сім*я знаходиться не в людному місці.Джерелом зараження є люди,а саме людей навколо не спостерігається!!!
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 30.03.2020 16:42
    +1
    Если он вышел из своего особняка, сел в свое авто и отвез детей на речку, ни с кем не контактировав, то ничего криминального.
    Но, обратите внимание, из Википедии: Супруга Маргарита, сын Ярослав, сын Святослав.
    Т.е. двое детей, а на фото четверо + количество сарделек не соответствует еде на 2 взрослых + двое детей. Вангую, что за кадром еще как минимум двое "кумовей" нарезают-разливают.
    А это уже минимум 8 человек с детьми, так что делайте выводы.
    И опять баба спалила, ну не могут бабы без инстаграма продержаться пару недель.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.03.2020 16:28
    0
    Alex_Romanov, 30.03.2020 16:20
    А от куда ты знаешь что нет, что бы сразу дружно на него накидываться? Я лично вижу что это как минимум не людная зона, где если и встретишь других людей, то какие проблемы, что бы с ними разминуться на безопасном расстоянии?? + маски никто не отменял.
    Так я не знаю
    Это ж ты утверждаешь что безлюдное .
    Зато я знаю что пока что самый действенный способ остановки пандемии - это самоизоляция
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.03.2020 16:15
    0
    Alex_Romanov, 30.03.2020 16:10
    Вы в своём уме? Сказано не больше 10 человек. Он выбрался в глушь, где поблизости нет никого, кроме его семьи. И наверняка на своей машине, а не пешком туда добирался или тем более маршрутке.
    А если быть точным то в памятке к карантину пишется «обмеження вciх масових заходів та пікніків»
    И откуда ты знаешь что это глушь ? Ты по фото можешь определить все киевские и областные водоемы ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.03.2020 16:07
    0
    Очень недальновидно . Тем более что он персона медийная, а некоторые наши люди и так думают что у них по 7 жизней
    Ссылка
    pavel85
    online
      pavel85, 30.03.2020 16:01
    0
    Живя в квартирах люди себя лишают всего..даже пожарить шашлык или сардельки ,нужно ехать кудато..Купите дом и наслаждайтесь не выходя .
    Ссылка
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