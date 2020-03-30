Тарас СТЕПАНЕНКО: «Списываемся с динамовцами, интересуемся, как дела»

Полузащитник «Шахтера» – об отношениях с игроками «Динамо»

  • 30.03.2020 12:39
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Списываемся с динамовцами, интересуемся, как дела»
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

30-летний хавбек донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Тарас Степаненко рассказал об отношениях с игроками киевского «Динамо».

«Многое поменялось в отношениях с «Динамо» с 2014 года. Мы хорошо общаемся с ребятами из «Динамо». Не скажу, что прямо близко общаемся, но, например, те ребята, которые младше, вообще близко общаются. Они вместе прошли юношеские и молодежные сборные. Раньше, когда я жил в Донецке, вообще ни с кем из «Динамо» не общался, разве что в сборной.

Сейчас мы списываемся, интересуемся, как друг у друга дела. В сборной очень теплая атмосфера. За все эти годы, которые мы живем в Киеве, отношения между футболистами «Шахтера» и «Динамо» стали теплее», - сказал Степаненко.

Напомним, в данный момент чемпионат Украины по футболу приостановлен, как и большинство спортивных событий в мире, в связи с пандемией коронавируса.

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Источник — Великий футбол

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