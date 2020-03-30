Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы не знаем, какой сборная будет через год»

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко высказал свое отношение к переносу чемпионата Европы на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Перенос Евро – палка о двух концах. За год все может произойти. Я согласен с Ярмоленко, у него был длинный период травм. Возможно, свою лучшую форму он и не успевал набрать. То же самое касается и меня. Но перенос Евро - это плохо. Люди долго готовились, стремились, набирались сил.
Сборная – это 30 футболистов. Для кого-то это хорошо, но для меня – плохо. Мы не знаем, какая команда будет через год, какие травмы у кого будут. От этого, к сожалению, никто не застрахован», - признался Степаненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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