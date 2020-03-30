КОНОПЛЯНКА: «Мы правильно восприняли философию тренерского штаба Шевченко»

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о футболе главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.
«Нужно честно говорить: мало кто верил, что мы обойдем Португалию и досрочно займем первое место в отборочной группе. И никто не мог подумать, что мы будем играть в такой приятный, красивый футбол - тоже нет смысла этого скрывать. Но важнее, что лично мы поверили в самих себя. Мы правильно восприняли философию тренерского штаба и продолжаем прогрессировать.
Когда в команду пришел Андрей Шевченко, он стал повторять: у нас есть все, чтобы играть в красивый футбол; теперь осталось только понять, чего мы хотим от вас - и все получится. Он всегда внушал, что мы сможем, главное - желание.
Каждый день, буквально каждый, тренерский штаб объяснял свою философию. Где ты должен находиться, если твой партнер побежал вот туда. Куда двигаться в такой ситуации, что делать в другой», - сказал Коноплянка.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Евро-2020 был перенесен на 2021-й год.
Источник — УЕФА
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