ВИДЕО. Макаренко поддержал кулинарный челлендж и приготовил вареники

28-летний украинский защитник бельгийского «Кортрейка» Евгений Макаренко принял участие в кулинарном челлендже и показал, как он готовит вареники.
«Вареники от Макаренко», — написал футболист в Instagram.
Макаренко соблюдает карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Источник — Instagram
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