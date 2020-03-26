ВИДЕО. Шеф-повар сборной Украины запустил новый челлендж

Любомир Тошич, шеф-повар сборной Украины по футболу, запустил челлендж «Сам себе шеф» в рамках поддержки программы «Все дома».

Тошич призвал всех поклонников сборной Украины заняться своим любимым делом — приготовлением пищи.

Условия просты: нужно приготовить оригинальное блюдо, засняв процесс на видео, и выложить видео на своей странице в Instagram, отметив страницы @uafukraine и @liubomirtoshich, а также поставив хэштег #самсобішеф.

Победителя выберет лично Любомир Тошич 2-го апреля. Главным призом станет футболка сборной Украины.

Ранее в Украине был введен карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Карантин продлится минимум до 24-го апреля.