ВИДЕО. Шеф-повар сборной Украины запустил новый челлендж

Любомир Тошич, шеф-повар сборной Украины по футболу, запустил челлендж «Сам себе шеф» в рамках поддержки программы «Все дома».
Тошич призвал всех поклонников сборной Украины заняться своим любимым делом — приготовлением пищи.
Условия просты: нужно приготовить оригинальное блюдо, засняв процесс на видео, и выложить видео на своей странице в Instagram, отметив страницы @uafukraine и @liubomirtoshich, а также поставив хэштег #самсобішеф.
Победителя выберет лично Любомир Тошич 2-го апреля. Главным призом станет футболка сборной Украины.
Ранее в Украине был введен карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Карантин продлится минимум до 24-го апреля.
В підтримку програми #усівдома шеф-кухар головної команди 💙💛Любомир Тошич @liubomirtoshich запустив власний челендж 👨🍳 #самсобішеф. В якому закликає всіх шанувальників збірної України 💙💛 зайнятися своєю улюбленою справою — приготуванням їжі. 🔥Окрім смачної страви, яку ти приготуєш, у тебе буде ще один бонус - 👕 футболка Збірної України💙💛. Умови челенджу #самсобішеф. 1️⃣. Приготувати оригінальну страву та зняти процес на відео; 2️⃣. Виставити пост з відео у своїй сторінці Instagram; 3️⃣. В текстові посту відмітити сторінку @uafukraine та @liubomirtoshich, поставити хештег #самсобішеф; 4️⃣. Переможця челенджу #самсобішеф обере сам @liubomirtoshich 02.04.2020. А оскільки це все-таки челендж ми хочемо передати естафету: @ppb.com.ua @virni_zbirniy @ford.ua @parimatch.ukraine @epicentr_ua @lifecellua Смачного💙💛
Источник — Украинская ассоциация футбола
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