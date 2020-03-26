ВИДЕО. Шеф-повар сборной Украины запустил новый челлендж

Любомир Тошич предложил болельщиками соревнование на самое оригинальное блюдо

  • 26.03.2020 21:47
  • 795 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Шеф-повар сборной Украины запустил новый челлендж
© УАФ. Любомир Тошич (в центре)

Любомир Тошич, шеф-повар сборной Украины по футболу, запустил челлендж «Сам себе шеф» в рамках поддержки программы «Все дома».

Тошич призвал всех поклонников сборной Украины заняться своим любимым делом — приготовлением пищи.

Условия просты: нужно приготовить оригинальное блюдо, засняв процесс на видео, и выложить видео на своей странице в Instagram, отметив страницы @uafukraine и @liubomirtoshich, а также поставив хэштег #самсобішеф.

Победителя выберет лично Любомир Тошич 2-го апреля. Главным призом станет футболка сборной Украины.

Ранее в Украине был введен карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Карантин продлится минимум до 24-го апреля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В підтримку програми #усівдома шеф-кухар головної команди 💙💛Любомир Тошич @liubomirtoshich запустив власний челендж 👨‍🍳 #самсобішеф. В якому закликає всіх шанувальників збірної України 💙💛 зайнятися своєю улюбленою справою — приготуванням їжі. 🔥Окрім смачної страви, яку ти приготуєш, у тебе буде ще один бонус - 👕 футболка Збірної України💙💛. Умови челенджу #самсобішеф. 1️⃣. Приготувати оригінальну страву та зняти процес на відео; 2️⃣. Виставити пост з відео у своїй сторінці Instagram; 3️⃣. В текстові посту відмітити сторінку @uafukraine та @liubomirtoshich, поставити хештег #самсобішеф; 4️⃣. Переможця челенджу #самсобішеф обере сам @liubomirtoshich 02.04.2020. А оскільки це все-таки челендж ми хочемо передати естафету: @ppb.com.ua @virni_zbirniy @ford.ua @parimatch.ukraine @epicentr_ua @lifecellua Смачного💙💛

Публикация от UAF/УАФ (@uafukraine)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.03.2020 21:50
    0
    Мы, с друзями по-работе,это уже неделю делаем.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.03.2020 21:50
    0
    Мы, с друзями по-работе,это уже неделю делаем.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности