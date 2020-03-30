Виктор СКРИПНИК: «У меня не было разговора с Суркисами»

Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал слухи о том, что он общался с братьями Суркисами и летом возглавит киевское «Динамо».
«Сейчас, когда нет футбола, рождаются разные слухи. История о моем переходе в «Динамо» – из той же оперы. У меня не было разговора с Игорем Михайловичем, как и с Григорием Михайловичем. Это все слухи», - сказал Скрипник.
Напомним, ранее эту информацию также опроверг президент «Динамо» Игорь Суркис.
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Источник — Великий футбол
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