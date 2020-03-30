Евгений КОНОПЛЯНКА: «Лично я мыслями уже на Евро»

Футболист сборной Украины считает, что команда должна двигаться шаг за шагом

  • 30.03.2020 13:24
  • 856 просмотров
  • 7 комментариев
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Лично я мыслями уже на Евро»
© УАФ. Евгений Коноплянка

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о целях сборной на Евро-2020.

«Главное учесть все те моменты, из-за которых мы провалили предыдущие чемпионаты Европы. Теперь, надеюсь, мы извлекли необходимые уроки и сможем достичь поставленных целей.

Первой цели мы достигли — вышли на ЕВРО. Лично я мыслями уже там. Следующая задача — выйти из группы. Мы такой путь проделали не для того, чтобы потом уехать после трех матчей. У меня в планах такого нет. Но сейчас не стоит много говорить, ставить заоблачные цели. Надо двигаться шаг за шагом. Для начала — выйти из группы. Если добьемся этого — будем ставить следующую цель», — считает Коноплянка.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Евро-2020 был перенесен на 2021-й год.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Бондарь
      Александр Бондарь, 30.03.2020 14:58
    0
    Зачем ты там нужен?Разве что штатный клоун.А если Попов или Бурда попадут в состав попробуеш их в бассейн кинуть.Походка изменится
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 30.03.2020 14:30
    +3
    Давно не тянет до уровня сборной. В Шахте из-за паспорта держат чтоб с Десной бился.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.03.2020 14:08
    +3
    Надо бы Жеке сказать, что ЕВРО перенесли на 2021
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 30.03.2020 13:42
    0
    Тьфу ты, Жека, а не Саня)
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 30.03.2020 13:40
    0
    Саня со времён Шальке мыслями уже на евро
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 30.03.2020 13:39
    +2
    А ничего что пан на 2021 может и не попасть в состав?
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 30.03.2020 13:36
    +2
    давай готовся как раз будет набор людей чтобы мячики подавать
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 30.03.2020 14:30
    +3
    Давно не тянет до уровня сборной. В Шахте из-за паспорта держат чтоб с Десной бился.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.03.2020 14:08
    +3
    Надо бы Жеке сказать, что ЕВРО перенесли на 2021
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 30.03.2020 13:39
    +2
    А ничего что пан на 2021 может и не попасть в состав?
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 30.03.2020 13:36
    +2
    давай готовся как раз будет набор людей чтобы мячики подавать
    Ссылка
    Александр Бондарь
      Александр Бондарь, 30.03.2020 14:58
    0
    Зачем ты там нужен?Разве что штатный клоун.А если Попов или Бурда попадут в состав попробуеш их в бассейн кинуть.Походка изменится
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 30.03.2020 13:42
    0
    Тьфу ты, Жека, а не Саня)
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 30.03.2020 13:40
    0
    Саня со времён Шальке мыслями уже на евро
    Ссылка
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