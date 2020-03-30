Евгений КОНОПЛЯНКА: «Лично я мыслями уже на Евро»

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о целях сборной на Евро-2020.

«Главное учесть все те моменты, из-за которых мы провалили предыдущие чемпионаты Европы. Теперь, надеюсь, мы извлекли необходимые уроки и сможем достичь поставленных целей.

Первой цели мы достигли — вышли на ЕВРО. Лично я мыслями уже там. Следующая задача — выйти из группы. Мы такой путь проделали не для того, чтобы потом уехать после трех матчей. У меня в планах такого нет. Но сейчас не стоит много говорить, ставить заоблачные цели. Надо двигаться шаг за шагом. Для начала — выйти из группы. Если добьемся этого — будем ставить следующую цель», — считает Коноплянка.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Евро-2020 был перенесен на 2021-й год.