Эксперт рассказал, как фаны Аталанты и Валенсии заражались коронавирусом

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, как матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия», который состоялся в Милане, привел к взрыву распространения коронавируса в регионе Ломбардия.

«Болельщики на матче Аталанта - Валенсия, конечно, могли заразиться воздушно-капельным путем, но, мне кажется, что основной причиной был другой момент. Этот вирус очень долго живет на всевозможных поверхностях:на металле, на пластике.

Скорее всего, люди, прикасаясь к турникетам, сиденьям, стойкам в кафе, контактировали с вирусом. А затем был контакт с лицом. Это больший источник заражения, чем воздушно-капельным путем», - сказал Радуцкий.

Ранее «Валенсия» объявила, что 35% состава команды заболели. У «Аталанты» пока один случай заболевания.