Гарри КЕЙН: «Нужно попробовать доиграть сезон»

26-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Гарри Кейн считает, что нужно попробовать доиграть сезон.

«Я думаю, что в АПЛ сделают все, чтобы доиграть этот сезон. Нужно попробовать это сделать. Однако, необходимо понимать, что должна быть черта, после которой возобновление чемпионата будет уже невозможным.

Не вижу смысла продлевать турнир до августа, сдвигая тем самым следующий сезон. Крайним сроком завершения сезона АПЛ может быть конец июня», - сказал Кейн.

Читайте также: В Нидерландах – золотой матч, в Украине – серебряный, а в Англии - стыковые