Анхель ДИ МАРИЯ: «Мы изолированы уже 14 дней. Я лишь раз выходил в магазин»

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария высказался о пандемии коронавируса, из-за которой в большинстве стран введен карантин.

«Это сумасшествие. Мы изолированы уже 14 дней с того момента, когда президент Франции ввел карантин. По указаниям клуба нас ждет еще два дня самоизоляции. Всего лишь один раз ходил в супермаркет во время карантина. Стараюсь находиться дома. Все эти меры для дочерей, чтобы они не заразились.

Важно быть дома и не выходить на улицу. Аргентина прекрасно справляется. Люди должны думать о других. Мы быстрее сможем воссоединиться с другими, если сейчас останемся дома», - сказал Ди Мария.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продает футболки, вырученные деньги с которых направит больницам.