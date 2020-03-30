Анхель ДИ МАРИЯ: «Мы изолированы уже 14 дней. Я лишь раз выходил в магазин»

Игрок ПСЖ рассказал о своем опыте пребывания на карантине

  • 30.03.2020 12:03
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Анхель ДИ МАРИЯ: «Мы изолированы уже 14 дней. Я лишь раз выходил в магазин»
© Twitter. Анхель Ди Мария

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария высказался о пандемии коронавируса, из-за которой в большинстве стран введен карантин.

«Это сумасшествие. Мы изолированы уже 14 дней с того момента, когда президент Франции ввел карантин. По указаниям клуба нас ждет еще два дня самоизоляции. Всего лишь один раз ходил в супермаркет во время карантина. Стараюсь находиться дома. Все эти меры для дочерей, чтобы они не заразились.

Важно быть дома и не выходить на улицу. Аргентина прекрасно справляется. Люди должны думать о других. Мы быстрее сможем воссоединиться с другими, если сейчас останемся дома», - сказал Ди Мария.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продает футболки, вырученные деньги с которых направит больницам.

 

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Источник — Marca

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