ПСЖ продает футболки, вырученные деньги с которых направит больницам

ПСЖ объявил о начале продаж специальных футболок команды, заработанные деньги с которых клуб направит местным больницам в борьбе с коронавирусом.
В продажу поступит 1,5 тысячи футболок с логотипом Дирекции государственных больничных учреждений Парижа и надписью «Все вместе».
Стоимость футболки лимитированной серии - 175 евро. Все средства направят больницам Парижа.
Отметим, что ПСЖ уже выделил 100 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Коронавирус и спортсмены. Мальдини, Терим и другие зараженные (обновляется)
Источник — ФК ПСЖ
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