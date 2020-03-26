ПСЖ продает футболки, вырученные деньги с которых направит больницам

ПСЖ объявил о начале продаж специальных футболок команды, заработанные деньги с которых клуб направит местным больницам в борьбе с коронавирусом.

В продажу поступит 1,5 тысячи футболок с логотипом Дирекции государственных больничных учреждений Парижа и надписью «Все вместе».

Стоимость футболки лимитированной серии - 175 евро. Все средства направят больницам Парижа.

Отметим, что ПСЖ уже выделил 100 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса.

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