Интер продаст Шкриньяра в Манчестер Сити

Миланский «Интер» готовится к тому, что приостановка сезона из-за пандемии коронавируса серьезно повлияет на доходы.

В связи с этим итальянский клуб согласен продать защитника Милана Шкриньяра в «Манчестер Сити». Тем самым «Интер» планирует компенсировать недополученные средства.

Сообщается, что Шкриньяр не будет продан, если трансфер Лаутаро Мартинеса в «Барселону» состоится.

Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017-го года после перехода из «Сампдории». В текущем сезоне футболист провел за миланский клуб 31 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «Интером» рассчитан до лета 2023-го года.