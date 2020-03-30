Интер продаст Шкриньяра в Манчестер Сити

Миланский «Интер» готовится к тому, что приостановка сезона из-за пандемии коронавируса серьезно повлияет на доходы.
В связи с этим итальянский клуб согласен продать защитника Милана Шкриньяра в «Манчестер Сити». Тем самым «Интер» планирует компенсировать недополученные средства.
Сообщается, что Шкриньяр не будет продан, если трансфер Лаутаро Мартинеса в «Барселону» состоится.
Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017-го года после перехода из «Сампдории». В текущем сезоне футболист провел за миланский клуб 31 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «Интером» рассчитан до лета 2023-го года.
Источник — Calciomercato
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