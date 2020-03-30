Николай ПАВЛОВ: «У футболистов нет финансовой подушки»

Бывший главный тренер «Ворсклы» Николай Павлов выступил против сокращения зарплат футболистам украинских клубов в связи с карантином.

— Вице-президент полтавской «Ворсклы» высказался за сокращение зарплат сотрудникам клуба на 50 процентов, чтобы удержать команду на плаву. Такая тенденция ждет весь украинский футбол?

— Если он говорил о руководящем составе, то не думаю, что это сильно повлияет на бюджет клуба. По крайней мере, когда я был главным тренером «Ворсклы», руководители клуба, в частности, Олег Бабаев, деньги в команде не получали. Но какие зарплаты у нынешних менеджеров, мне неизвестно. Могу сказать, что если это решение коснется и футболистов, то это плохая тенденция, потому что финансовой подушки у игроков нет, тем более что в некоторых командах и так есть задержки по зарплатам. В той же «Ворскле», слышал, были долги перед некоторыми людьми еще за 2016-й год. Да и Василий Сачко мне давно не звонил. Не было бы проблем — уверен, давно бы набрал.

Мне кажется, это решение непопулярное, и его больше лоббируют не сами президенты клубов, а так называемые «посредники», которые хотят понравиться и выслужиться перед своими работодателями. Думаю, что в этой ситуации нам не стоит брать пример с европейских команд, потому что в Украине богатых клубов, за исключением двух, нет.