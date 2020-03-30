Николай ПАВЛОВ: «У футболистов нет финансовой подушки»

Специалист высказался против сокращения зарплат игрокам украинских клубов

  • 30.03.2020 11:20
  • 684 просмотра
  • 3 комментария
Николай ПАВЛОВ: «У футболистов нет финансовой подушки»
© УАФ. Николай Павлов

Бывший главный тренер «Ворсклы» Николай Павлов выступил против сокращения зарплат футболистам украинских клубов в связи с карантином.

— Вице-президент полтавской «Ворсклы» высказался за сокращение зарплат сотрудникам клуба на 50 процентов, чтобы удержать команду на плаву. Такая тенденция ждет весь украинский футбол?
 — Если он говорил о руководящем составе, то не думаю, что это сильно повлияет на бюджет клуба. По крайней мере, когда я был главным тренером «Ворсклы», руководители клуба, в частности, Олег Бабаев, деньги в команде не получали. Но какие зарплаты у нынешних менеджеров, мне неизвестно. Могу сказать, что если это решение коснется и футболистов, то это плохая тенденция, потому что финансовой подушки у игроков нет, тем более что в некоторых командах и так есть задержки по зарплатам. В той же «Ворскле», слышал, были долги перед некоторыми людьми еще за 2016-й год. Да и Василий Сачко мне давно не звонил. Не было бы проблем — уверен, давно бы набрал.

Мне кажется, это решение непопулярное, и его больше лоббируют не сами президенты клубов, а так называемые «посредники», которые хотят понравиться и выслужиться перед своими работодателями. Думаю, что в этой ситуации нам не стоит брать пример с европейских команд, потому что в Украине богатых клубов, за исключением двух, нет.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.03.2020 12:02
    0
    Павлова можно понять - жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, почти всю жизнь при помощи только того , что ты рядом с футболом, самым криминальным видом спорта, и вдрух такой облом... Маленький подсчет, для тех кто в танке. Не буду называть команду, где играет сын моего друга. Итак. Зарплата у игрока - 15 тысяч долларов, не считая премиальных. А это, на всякий случай, почти 400 тысяч грн в месяц! И у этих ребят нет финансовой подушки??? Да, если жрать каждый день лобстеры и черную икру, запивая шампанским по 5 тысяч ЕВРО за бутылку, тогда да, не хватит и таких денег. Но учитывая жлобский характер наших футболистов ( пока не слышал, чтобы кто из украинских футболистов-знаменитостей пожертвовал на борьбу с вирусом хоть мешок крупы), что-то не сильно верится в такие траты, не все ведь Милевские или Алиевы, готовые пропить все деньги не выходя из кабака... Так что господин Павлов, не прибедняйтесь и не говорите о других, не зная их финансовое состояние... Дай Бог им здоровья.
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    BekXan
      BekXan, 30.03.2020 11:57
    +1
    Сачко давно всё выплатили он сам это подтвердил и он уже также давно не тренер Ворсклы.Так что про что ты Павлов непонятно.Долги также Ворскла выплатила.Если клуб находит 3,5 миллиона долларов для города и поддержки то проблем с долгам нет.
    По поводу подушки ,минимальная зарплата в той же Ворскле от 100 тыс грн в месяц в самых лавочных игроков.Притом вся экипировка медицина подготовка и прочее бесплатно.На заводик не хотите поработать?Павлов походу или на стакан наступил или мысли в прошлом потерял.
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    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 30.03.2020 11:38
    +4
    Николай ПАВЛОВ: «У футболистов нет финансовой подушки»
    Бедняги. Я думал у обычных работяг на заводе или не платящих налогов предпринимателей нет финансовой подушки, а оказывается у футболистов. Кстати, насколько я помню, Ворскла уже выплатила долги...
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 30.03.2020 11:38
    +4
    Николай ПАВЛОВ: «У футболистов нет финансовой подушки»
    Бедняги. Я думал у обычных работяг на заводе или не платящих налогов предпринимателей нет финансовой подушки, а оказывается у футболистов. Кстати, насколько я помню, Ворскла уже выплатила долги...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.03.2020 11:57
    +1
    Сачко давно всё выплатили он сам это подтвердил и он уже также давно не тренер Ворсклы.Так что про что ты Павлов непонятно.Долги также Ворскла выплатила.Если клуб находит 3,5 миллиона долларов для города и поддержки то проблем с долгам нет.
    По поводу подушки ,минимальная зарплата в той же Ворскле от 100 тыс грн в месяц в самых лавочных игроков.Притом вся экипировка медицина подготовка и прочее бесплатно.На заводик не хотите поработать?Павлов походу или на стакан наступил или мысли в прошлом потерял.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.03.2020 12:02
    0
    Павлова можно понять - жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, почти всю жизнь при помощи только того , что ты рядом с футболом, самым криминальным видом спорта, и вдрух такой облом... Маленький подсчет, для тех кто в танке. Не буду называть команду, где играет сын моего друга. Итак. Зарплата у игрока - 15 тысяч долларов, не считая премиальных. А это, на всякий случай, почти 400 тысяч грн в месяц! И у этих ребят нет финансовой подушки??? Да, если жрать каждый день лобстеры и черную икру, запивая шампанским по 5 тысяч ЕВРО за бутылку, тогда да, не хватит и таких денег. Но учитывая жлобский характер наших футболистов ( пока не слышал, чтобы кто из украинских футболистов-знаменитостей пожертвовал на борьбу с вирусом хоть мешок крупы), что-то не сильно верится в такие траты, не все ведь Милевские или Алиевы, готовые пропить все деньги не выходя из кабака... Так что господин Павлов, не прибедняйтесь и не говорите о других, не зная их финансовое состояние... Дай Бог им здоровья.
    Ссылка
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