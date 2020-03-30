Барселона намерена подписать Вертонгена

«Барселона» летом собирается подписать защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена.
Каталонский клуб хочет в летнее трансферное окно усилить защитную линию и считает, что 32-летний бельгиец является неплохим вариантом.
Ранее сообщалось, что Вертонген входит в сферу интересов «Интера».
В этом сезоне Вертонген сыграл 26 матчей за «Тоттенхэм», забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sports Mole
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.