Василий КАРДАШ: «УПЛ нужно было остановить после первого этапа»

Бывший полузащитник «Динамо» Василий Кардаш поделился мнением о том, когда возобновится чемпионат Украины.
«Логично, что в этой ситуации приостановлен и наш чемпионат, никто не знает, что будет дальше.
Сколько бы не продлился этот карантин, чемпионат все равно нужно завершить. Нужно завершить все национальные чемпионаты, еврокубки. В нынешней ситуации УПЛ нужно было остановить после первого этапа, чтобы все команды были в равных условиях.
Не знаю, насколько уместно завершать чемпионат в таком виде, как сейчас. Думаю, будет много недовольных. Это будет какой-то неполноценный окончательный результат», - сказал Кардаш.
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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P. S. Хотів би я подивитись, на ситуацію коли б після 23 туру Динамо стало б випереджати Шахтар, як ьи тоді заспівали серця коли потрібно закінчувати.
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