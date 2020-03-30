Василий КАРДАШ: «УПЛ нужно было остановить после первого этапа»

Специалист – о приостановке чемпионата Украины

  • 30.03.2020 10:39
  • 210 просмотров
  • 5 комментариев
Василий КАРДАШ: «УПЛ нужно было остановить после первого этапа»
© Динамо Киев от Шурика. Василий Кардаш

Бывший полузащитник «Динамо» Василий Кардаш поделился мнением о том, когда возобновится чемпионат Украины.

«Логично, что в этой ситуации приостановлен и наш чемпионат, никто не знает, что будет дальше.

Сколько бы не продлился этот карантин, чемпионат все равно нужно завершить. Нужно завершить все национальные чемпионаты, еврокубки. В нынешней ситуации УПЛ нужно было остановить после первого этапа, чтобы все команды были в равных условиях.

Не знаю, насколько уместно завершать чемпионат в таком виде, как сейчас. Думаю, будет много недовольных. Это будет какой-то неполноценный окончательный результат», - сказал Кардаш.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    VVO
      VVO, 30.03.2020 12:09
    -1
    Таке враження, що тільки динамівські "спеціалісти" мають вирішувати коли завершувати сезон.
    P. S. Хотів би я подивитись, на ситуацію коли б після 23 туру Динамо стало б випереджати Шахтар, як ьи тоді заспівали серця коли потрібно закінчувати.
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    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 30.03.2020 12:03
    -1
    А так, в 23 туре Заря перед ДК была не в равных условиях. Одни играли с самим Шахтёром, а другие с какой-то Десной(при всём уважении), но даже это не помешало ДК облажаться. Так что всё, поезд ушёл ))
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    kerch30
    online
      kerch30, 30.03.2020 11:26
    -3
    Жаль остановили чемпионат. 5 место светило Динамо. Пускай радуются, что в ЛЕ без отборочних пройдут. А то беда б била. От Черногории и Словении би получили.
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    shevsen
      shevsen, 30.03.2020 11:03
    +1
    недовольные будут всегда...
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    waw
      waw, 30.03.2020 10:52
    +1
    всі "серця" як папуги повторюють мантри свого боса,але життя на землі не зникає,дограють чемпіонат,хвилюються за 2-е місце ? не хочуть тренера,футболу,гри,нема чого про високі місця думати
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    shevsen
      shevsen, 30.03.2020 11:03
    +1
    недовольные будут всегда...
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    waw
    online
      waw, 30.03.2020 10:52
    +1
    всі "серця" як папуги повторюють мантри свого боса,але життя на землі не зникає,дограють чемпіонат,хвилюються за 2-е місце ? не хочуть тренера,футболу,гри,нема чого про високі місця думати
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