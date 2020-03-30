Виктор СКРИПНИК: «За покупками с женой выходим раз в неделю»

Главный тренер «Зари» соблюдает карантин

  • 30.03.2020 10:18
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Виктор СКРИПНИК: «За покупками с женой выходим раз в неделю»
© zarya-lugansk.com

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о том, чем занимается во время карантина.

«Моя жена со мной в Запорожье, дети - в Германии. Живем здесь, а мыслями - в Германии, потому что дети есть дети. В Германии есть свод правил, которых нужно придерживаться. Кто не соблюдает, получает штраф. немцы - дисциплинированные люди. Можно гулять по парку, но если вас трое-четверо, то придется платить штраф.

Мы с женой выходим гулять, у нас есть небольшая зона для прогулок. Но из дома стараемся не выходить. За покупками мы ходим вдвоем, но один раз в неделю. Так нас приучила немецкая жизнь. Каждый день за хлебом или молоком не ходим. С этим у нас порядок. С утра начинаются звонки с родственниками, командой и тренерским штабом», - сказал Скрипник.

Также тренер в очередной раз высказался о возможном назначении в «Динамо».

«Сейчас, когда нет футбола, рождаются различные слухи. История о моем переходе в «Динамо» - из той же оперы. У меня не было разговора с Игорем Михайловичем, как и с Григорием Михайловичем. Это все слухи», - отметил специалист.

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Источник — Футбол 1/2/3

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