ВИДЕО. Кроос дома повторил свой знаменитый гол с углового

30-летний немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос соблюдает карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Кроос не скучает дома. В частности, футболист повторил свой гол прямым ударом с углового, который он забил в минувшем январе в поединке за Суперкубок Испании с «Валенсией» (3:1).
😎⚽ Ballin’ at home... Spanish Super Cup-style!@ToniKroos | #TonisHomeChallenge | #StayHome pic.twitter.com/75o8LJ8gzh— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 29, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Реал Мадрид
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.