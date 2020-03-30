Усман Дембеле готов продолжить карьеру в Англии

«Барселона» планирует продать своего форварда Усмана Дембеле.

Каталонский клуб разочарован выступлениями игрока и намерен расстаться с ним.

Скорее всего, Дембеле продолжит карьеру в АПЛ. Французом интересуются «Арсенал» и «Ливерпуль». Отмечается, что форвард готов продолжить карьеру в АПЛ.

В текущем сезоне Усман провел за «Барселону» 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потеряет минимум €140 миллионов из-за кризиса.