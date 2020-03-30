Спортинг передал медикам 120 тысяч масок и 80 тысяч перчаток

«Спортинг» решил помочь властям Португалии бороться с распространением коронавируса в стране. Клуб пожертвовал 120 тысяч медицинских масок и 80 тысяч пар перчаток.

Маски и перчатки будут направлены медицинским учреждениям Лиссабона.

Отметим, что в Португалии коронавирусом заразилось более 6 тысяч человек.

Ранее «Барселона» поставила 30 тысяч масок медикам Каталонии.