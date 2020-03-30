Спортинг передал медикам 120 тысяч масок и 80 тысяч перчаток

«Спортинг» решил помочь властям Португалии бороться с распространением коронавируса в стране. Клуб пожертвовал 120 тысяч медицинских масок и 80 тысяч пар перчаток.
Маски и перчатки будут направлены медицинским учреждениям Лиссабона.
Отметим, что в Португалии коронавирусом заразилось более 6 тысяч человек.
Ранее «Барселона» поставила 30 тысяч масок медикам Каталонии.
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Источник — ФК Спортинг
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