Барселона поставит 30 тысяч масок медикам Каталонии

Клуб сделает свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса

  • 29.03.2020 10:02
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Барселона поставит 30 тысяч масок медикам Каталонии
© ФК Барселона

«Барселона» поставит в Департамент здравоохранения Каталонии 30 тысяч медицинских масок, чтобы помочь в борьбе с распространением пандемии коронавируса.

Как отмечается, маски были произведены в Китае и будут использоваться в домах для престарелых.

В Испании коронавирусом заразилось более 73 тысяч человек, погибло около 6 тысяч.

Отметим, что «Барселона» из-за пандемии урезала зарплату игрокам. Ранее сообщалось, что клуб потеряет минимум 140 миллионов евро из-за кризиса.

 

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Источник — ФК Барселона

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