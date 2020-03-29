Барселона поставит 30 тысяч масок медикам Каталонии

«Барселона» поставит в Департамент здравоохранения Каталонии 30 тысяч медицинских масок, чтобы помочь в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Как отмечается, маски были произведены в Китае и будут использоваться в домах для престарелых.
В Испании коронавирусом заразилось более 73 тысяч человек, погибло около 6 тысяч.
Отметим, что «Барселона» из-за пандемии урезала зарплату игрокам. Ранее сообщалось, что клуб потеряет минимум 140 миллионов евро из-за кризиса.
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Источник — ФК Барселона
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