Барселона поставит 30 тысяч масок медикам Каталонии

«Барселона» поставит в Департамент здравоохранения Каталонии 30 тысяч медицинских масок, чтобы помочь в борьбе с распространением пандемии коронавируса.

Как отмечается, маски были произведены в Китае и будут использоваться в домах для престарелых.

В Испании коронавирусом заразилось более 73 тысяч человек, погибло около 6 тысяч.

Отметим, что «Барселона» из-за пандемии урезала зарплату игрокам. Ранее сообщалось, что клуб потеряет минимум 140 миллионов евро из-за кризиса.