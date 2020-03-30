Флик отказывается обсуждать свой контракт с Баварией во время карантина

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик отказался комментировать свое будущее в клубе.
«На данный момент есть вещи более важные, чем мое будущее. Я верю, что сезон продолжится. Я думаю позитивно. Хотя, если мы не начнем до мая, нам, возможно, придется играть матчи без зрителей», - сказал Флик.
Напомним, что Флик возглавил «Баварию» после отставки Нико Ковача. В ноябре его утвердили в качестве главного тренера.
Ранее сообщалось, что руководство клуба хочет продлить контракт с Фликом.
Источник — Goal.com
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