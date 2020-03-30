Флик отказывается обсуждать свой контракт с Баварией во время карантина

Наставник готов продлить соглашение после пандемии коронавируса

  • 30.03.2020 07:41
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Флик отказывается обсуждать свой контракт с Баварией во время карантина
© Twitter. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик отказался комментировать свое будущее в клубе.

«На данный момент есть вещи более важные, чем мое будущее. Я верю, что сезон продолжится. Я думаю позитивно. Хотя, если мы не начнем до мая, нам, возможно, придется играть матчи без зрителей», - сказал Флик.

Напомним, что Флик возглавил «Баварию» после отставки Нико Ковача. В ноябре его утвердили в качестве главного тренера.

Ранее сообщалось, что руководство клуба хочет продлить контракт с Фликом.

 

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Источник — Goal.com

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