Флик может продолжить тренировать Баварию и в следующем сезоне

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может получить долгосрочный контракт с клубом.

Об этом намекнул председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Нашему тренеру накануне исполнилось 55 лет. Это хороший возраст. По этому случаю мы подарим ему ручку. Иногда ручка нужна для того, чтобы что-нибудь подписать», - сказал Румменигге.

Напомним, что Флик стал исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» в ноябре, после того как был уволен Нико Ковач. Позже стало известно, что он доработает до конца сезона.

Под руководством Флика «Бавария» выиграла 15 из 18 матчей, проиграв лишь дважды.

Ранее сообщалось, что Диего Симеоне может возглавить «Баварию».