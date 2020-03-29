ВИДЕО. Через кабриолет. Известная теннисистка придумала, чем заменить сетку

Даниэла Хантухова из Словакии разработала собственные правила игры в теннис

  • 29.03.2020 23:37
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ВИДЕО. Через кабриолет. Известная теннисистка придумала, чем заменить сетку
© Instagram

Завершившая карьеру теннисистка Даниэла Хантухова из Словакии разработала собственные правила игры в теннис, когда игра происходит через крышу кабриолета:

  • Правило 1 – ракетка или игрок не имеют права касаться машины,
  • Правило 2 – можно играть только вверх,
  • Правила 3 – если игрок попадет мячом в машину, два очка для соперника,
  • Правило 4 – только одна подача,
  • Правило 5 – игра до 11 очков из пяти сетов,
  • Правило 6 – оставайся дома.
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Источник — Instagram

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