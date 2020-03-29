ВИДЕО. Через кабриолет. Известная теннисистка придумала, чем заменить сетку

Завершившая карьеру теннисистка Даниэла Хантухова из Словакии разработала собственные правила игры в теннис, когда игра происходит через крышу кабриолета:
- Правило 1 – ракетка или игрок не имеют права касаться машины,
- Правило 2 – можно играть только вверх,
- Правила 3 – если игрок попадет мячом в машину, два очка для соперника,
- Правило 4 – только одна подача,
- Правило 5 – игра до 11 очков из пяти сетов,
- Правило 6 – оставайся дома.
.....457653 shots later 🤣 🚗🎾🏡#freshair #iorestoacasa 1st rule~your racket or u can’t touch the car 2nd~u can only hit ‘up’ so no overheads straight to your partner please 😂🎾I know it is isolation time but u might still want some people around 🙋♀️ 3rd~if u hit the car with the ball-point for your opponent,if it drops in the car,two points for your opponent 4th~one serve only 5th~up to 11 best of five sets 🥇 6th~stay home ♻️💯
Источник — Instagram
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