Неман – Витебск – 2:0. Видео голов и обзор матча

29 марта в матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Неман» переиграл «Витебск» со счетом 2:0.
Голы забили Гегам Кадимян из Армении (51 мин ) и Гиорги Кантария из Грузии (59 мин) с пенальти.
Смотрите видео голов и обзор матча «Неман» – «Витебск» – 2:0.
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Источник — YouTube
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