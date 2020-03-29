Данил КРУГОВОЙ: «Зинченко оказался хорошим оппонентом»

21-летний защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о поражении от украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко в футбольном симуляторе FIFA 20 (1:6).
«В 1/16 финала чемпионата Европы среди профессиональных футболистов я вышел на Александра Зинченко. Саша оказался хорошим оппонентом. Полтора тайма хорошего футбола, и на концовку не хватило сил. Желаю удачи ему в следующей стадии», — сказал Круговой.
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Источник — Sport24
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