Данил КРУГОВОЙ: «Зинченко оказался хорошим оппонентом»

21-летний защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о поражении от украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко в футбольном симуляторе FIFA 20 (1:6).

«В 1/16 финала чемпионата Европы среди профессиональных футболистов я вышел на Александра Зинченко. Саша оказался хорошим оппонентом. Полтора тайма хорошего футбола, и на концовку не хватило сил. Желаю удачи ему в следующей стадии», — сказал Круговой.