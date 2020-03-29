ВИДЕО. Зинченко забил 6 мячей в ворота российского футболиста

Украинец разгромил защитника «Зенита» Данила Кругового в FIFA 20

  • 29.03.2020 19:14
  • 1580 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Зинченко забил 6 мячей в ворота российского футболиста
© Twitter. Александр Зинченко

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко обыграл 21-летнего защитника питерского «Зенита» Данила Кругового в футбольном симуляторе FIFA 20.

В рамках турнира «Plan B FIFA Tournament», который организован блогом 433, Зинченко, игравший за «Барселону», разгромил «Ливерпуль» Кругового со счетом 6:1.

Благодаря карантину, введенному из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, футбольные симуляторы продолжают набирать популярность.

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Источник — YouTube

(5 голосов)

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Комментарии
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 29.03.2020 20:33
    0
    нехай Зінченко вивчить українську мову
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 29.03.2020 20:07
    0
    Так це ж пару днів тому було
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.03.2020 19:54
    0
    Мелочь, а приятно!)
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 29.03.2020 19:26
    -2
    ...ну, коли Зінченко грає з одноклубником Менді - це одне, навіщо ж спорт.юа піарить безхребетного зауральського ногомячиста ? ... якось дуже скрЄпно... даніл круговой краще най зосередиться на боярі, це у них краще виходить ніж футбол!
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 29.03.2020 20:33
    0
    нехай Зінченко вивчить українську мову
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 29.03.2020 20:07
    0
    Так це ж пару днів тому було
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.03.2020 19:54
    0
    Мелочь, а приятно!)
    Ссылка
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