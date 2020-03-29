ВИДЕО. Зинченко забил 6 мячей в ворота российского футболиста

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко обыграл 21-летнего защитника питерского «Зенита» Данила Кругового в футбольном симуляторе FIFA 20.
В рамках турнира «Plan B FIFA Tournament», который организован блогом 433, Зинченко, игравший за «Барселону», разгромил «Ливерпуль» Кругового со счетом 6:1.
Благодаря карантину, введенному из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, футбольные симуляторы продолжают набирать популярность.
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Источник — YouTube
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