Ислочь — Смолевичи — 1:0. Видео гола и обзор матча

В поединке 2-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» дома обыграла «Смолевичи» со счетом 1:0. Единственный гол на 9-й минуте встречи забил Янсане.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Ислочь» — «Смолевичи» — 1:0
Гол: Янсане, 9
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Источник — YouTube
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