Ислочь победила Смолевичи с минимальным счетом за счет гола гвинейца

В Беларуси продолжается 2-й тур национального чемпионата

  • 29.03.2020 17:48
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  • 2 комментария
Ислочь победила Смолевичи с минимальным счетом за счет гола гвинейца
© ФК Ислочь. Момо Янсане

В Беларуси продолжается 2-й тур национального чемпионата. На 29 марта запланировано два матча.

В первом из них «Ислочь» победила «Смолевичи» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол для хозяев поля забил Момо Янсане из Гвинеи.

В составе хозяев поля на 77-й минуте на замену вышел украинский защитник Александр Папуш.

В 18:00 состоится заключительный матч 2-го тура между командами «Неман» и «Витебск».

Чемпионат Беларуси. 2-й тур.

«Ислочь» – «Смолевичи» – 1:0

Гол: Янсане, 9.

«Ислочь»: Хаткевич, Янушкевич, Годфри С., Карпович С., Концевой С. (Папуш, 77), Рыбак, Цвейба (Глинский, 46), Патоцкий (Макась, 67), Янсане, Януш Н., Комаровский

«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Александрович (Бондаренко Арс., 70), Турик (Поэ Ж-М., 60), Макаров Ан., Котов К., Вакулич, Бутаревич, Мухамедов, Верас.

Предупреждения: Януш Н., 87, Папуш, 91 - Турик, 29, Александрович, 53, Котов К., 55, Ращеня, 82.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 29.03.2020 18:35
    0
    Дожились: уже центральными новостями постят результаты чкмпа Беларуси
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 29.03.2020 18:30
    0
    Тю
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 29.03.2020 18:35
    0
    Дожились: уже центральными новостями постят результаты чкмпа Беларуси
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 29.03.2020 18:30
    0
    Тю
    Ссылка
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