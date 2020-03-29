Полузащитник Виктор Цыганков в условиях карантина решил постричься налысо.
Лидер киевского «Динамо» шокировал собаку своим новым имиджем, что следует из опубликованного фото в сторис Instagram.
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Источник — Instagram
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