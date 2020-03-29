ФОТО. Лидер киевского Динамо шокировал собаку своим новым имиджем

Полузащитник Виктор Цыганков на карантине решил постричься налысо

  • 29.03.2020 19:15
  • 2471 просмотр
  • 15 комментариев
ФОТО. Лидер киевского Динамо шокировал собаку своим новым имиджем
© Instagram. Виктор Цыганков

Полузащитник Виктор Цыганков в условиях карантина решил постричься налысо.

Лидер киевского «Динамо» шокировал собаку своим новым имиджем, что следует из опубликованного фото в сторис Instagram.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 29.03.2020 20:39
    0
    Сейчас это как никогда в тему. Всё равно сидеть дома ещё минимум месяц. Парикмахерская закрыта. Волосы совсем зарастают
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 29.03.2020 20:38
    0
    Ничего, за время карантина все отрастет
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.03.2020 20:33
    +1
    Forever_young_13, 29.03.2020 19:56
    Довбойоб
    Та поверь мы уже давно это знаем про тебя
    Можешь не откровенничать
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 29.03.2020 20:32
    +2
    © УАФ– М а ф і я! , 29.03.2020 20:23
    Вся команда так постриглася в своё время. Что касается Гусина, то Цыганкову до него, как до луны. Царство небесное, Андрею...
    Вся команда постриглась уже в начале 2000-х, перед матчем с МЮ. А Гусин был коротко постриженным в 1997-м. Когда Барсу драли на их поле.
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 29.03.2020 20:30
    +1
    Forever_young_13, 29.03.2020 19:56
    Довбойоб
    Мы в курсе, что вся макеевка тебя им считает
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 29.03.2020 20:23
    -1
    andre_lui, 29.03.2020 20:16
    Когда то Андрей Гусин так стригся..
    Вся команда так постриглася в своё время. Что касается Гусина, то Цыганкову до него, как до луны. Царство небесное, Андрею...
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 29.03.2020 20:21
    -2
    И не только собаку, но и фанатов. Лично я в шоке от увиденного...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 29.03.2020 20:16
    0
    Когда то Андрей Гусин так стригся..
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 29.03.2020 19:56
    -8
    Довбойоб
    Ссылка
    jimmi
      jimmi, 29.03.2020 19:51
    +1
    Через месяц у всех будут причёски 2х типов - заросшие и лысые)))
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 29.03.2020 19:49
    +3
    axylinam, 29.03.2020 19:46
    Я презираю и кротов и мусоров
    Но гадишь только на динамовцев. Типичный донецкий гусь
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2020 19:46
    0
    MetalKH, 29.03.2020 19:45
    Ты явно ордловский любитель кротов
    Я презираю и кротов и мусоров
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 29.03.2020 19:45
    +1
    axylinam, 29.03.2020 19:36
    Отличный имидж-типичный малолетний скинхед или любитель сов
    Ты явно ордловский любитель кротов
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.03.2020 19:42
    +6
    axylinam, 29.03.2020 19:36
    Отличный имидж-типичный малолетний скинхед или любитель сов
    С твоим ником только и обсуждать кого.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2020 19:36
    -3
    Отличный имидж-типичный малолетний скинхед или любитель сов
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.03.2020 19:42
    +6
    axylinam, 29.03.2020 19:36
    Отличный имидж-типичный малолетний скинхед или любитель сов
    С твоим ником только и обсуждать кого.
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 29.03.2020 19:49
    +3
    axylinam, 29.03.2020 19:46
    Я презираю и кротов и мусоров
    Но гадишь только на динамовцев. Типичный донецкий гусь
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 29.03.2020 20:32
    +2
    © УАФ– М а ф і я! , 29.03.2020 20:23
    Вся команда так постриглася в своё время. Что касается Гусина, то Цыганкову до него, как до луны. Царство небесное, Андрею...
    Вся команда постриглась уже в начале 2000-х, перед матчем с МЮ. А Гусин был коротко постриженным в 1997-м. Когда Барсу драли на их поле.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.03.2020 20:33
    +1
    Forever_young_13, 29.03.2020 19:56
    Довбойоб
    Та поверь мы уже давно это знаем про тебя
    Можешь не откровенничать
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 29.03.2020 20:30
    +1
    Forever_young_13, 29.03.2020 19:56
    Довбойоб
    Мы в курсе, что вся макеевка тебя им считает
    Ссылка
    jimmi
      jimmi, 29.03.2020 19:51
    +1
    Через месяц у всех будут причёски 2х типов - заросшие и лысые)))
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 29.03.2020 19:45
    +1
    axylinam, 29.03.2020 19:36
    Отличный имидж-типичный малолетний скинхед или любитель сов
    Ты явно ордловский любитель кротов
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 29.03.2020 20:39
    0
    Сейчас это как никогда в тему. Всё равно сидеть дома ещё минимум месяц. Парикмахерская закрыта. Волосы совсем зарастают
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 29.03.2020 20:38
    0
    Ничего, за время карантина все отрастет
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 29.03.2020 20:16
    0
    Когда то Андрей Гусин так стригся..
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2020 19:46
    0
    MetalKH, 29.03.2020 19:45
    Ты явно ордловский любитель кротов
    Я презираю и кротов и мусоров
    Ссылка
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