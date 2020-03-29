Андреа ПИРЛО: «У меня есть несколько предложений. Барселона ждет меня»

Знаменитый итальянский футболист Андреа Пирло рассказал о своих планах на будущее. Он собирается работать тренером, но отрицает, что станет новым коучем молодежки «Ювентуса». Пирло пошутил, что его ждет работа в «Барселоне».

40-летний итальянец рассказал: «Слушайте, у меня много предложений. Серьезно, у меня есть готовый штат помощников. И мне звонят из-за границы.

«Барселона» ждет меня! Нет, нельзя допустить ошибок, делая первый выбор. У меня было несколько предложений».

Талантливый плеймейкер провел отличную карьеру за «Интер», «Милане» и «Ювентус», выиграв в общей сложности 16 больших трофеев, в том числе 6 титулов Серии А и 2 короны Лиги чемпионов.