ВИДЕО. Пихаленок показал, как тренируется на карантине

22-летний украинский полузащитник «Шахтера» Александр Пихаленок продемонстрировал, как он тренируется дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Пихаленок продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.
@pikhalonok76 остается дома и продолжает набирать форму после травмы. #УкраинаДома #stayhome #stayhealthy #staystrong ⠀ @pikhalonok76 stays at home and continues rediscovering his form after an injury. #UkraineAtHome ⠀ @pikhalonok76 лишається вдома і продовжує набирати форму після травми. #УкраїнаВдома ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #карантин #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #stayathome
Источник — ФК Шахтер Донецк
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