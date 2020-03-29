ВИДЕО. Пихаленок показал, как тренируется на карантине

Украинский хавбек «Шахтера» продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы

  • 29.03.2020 18:25
  • 168 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Пихаленок показал, как тренируется на карантине
© ФК Шахтер Донецк. Александр Пихаленок

22-летний украинский полузащитник «Шахтера» Александр Пихаленок продемонстрировал, как он тренируется дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Пихаленок продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@pikhalonok76 остается дома и продолжает набирать форму после травмы. #УкраинаДома #stayhome #stayhealthy #staystrong ⠀ @pikhalonok76 stays at home and continues rediscovering his form after an injury. #UkraineAtHome ⠀ @pikhalonok76 лишається вдома і продовжує набирати форму після травми. #УкраїнаВдома ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #карантин #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #stayathome

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности