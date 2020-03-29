Руководство Ворсклы откажется от 50% зарплаты из-за коронавируса

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, что менеджеры полтавчан откажутся от части своей заработной платы в пользу клуба:

«Да, это правда. Нам точно придется отказаться от какой-то части зарплат. Если ситуация не ухудшится, то это 50%. Речь идет о президенте клуба Романе Черняке, мне, спортивном директоре, главном бухгалтере, коммерческом и техническом директоре. Словом, о всех, от кого зависит деятельность клуба.

Вообще, думаю, вся эта ситуация заставит сбросить розовые очки и посмотреть на футбол другими глазами. Пришло время для серьезной переоценки ценностей, и это не только о футболе. В клубе сейчас важно сохранить коллектив. К тому же, совершенно непонятно, когда продолжится чемпионат.

На сегодняшний день мы готовы к такому шагу, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы клуб жил и развивался. Приятно, что когда обсуждали этот вопрос, ни у кого не возникло никаких возражений».

Напомним, что спонсоры «Ворсклы» выделили на борьбу с коронавирусом в Украине 2,5 млн евро.