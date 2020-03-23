Ворскла пожертвовала 2,5 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Полтавский клуб присоединился к борьбе с пандемией

  • 23.03.2020 17:41
  • 691 просмотр
  • 8 комментариев
Ворскла пожертвовала 2,5 миллиона евро на борьбу с коронавирусом
© ФК Ворскла

«Ворскла» на своем официальном сайте сообщила о том, что клуб пожертвовал 2,5 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.

Деньги будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для выявления COVID-19 и другого необходимого оборудования для больниц Полтавской области и всей Украины.

На карантин «Ворскла» ушла еще 17 марта.

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Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 23.03.2020 18:38
    0
    Александр Жаирс, 23.03.2020 18:35
    А ты его нюхал? Когда Коломойский единственный,кто организовал сопротивление российской агрессии,подобные тебе диванные герои к нему не принюхивались. Уверен,что и сейчас ИВК помогает украинцам,но он не имеет привычку на подобии Живаго афишировать свои действия.
    Это че, солидарность граждан Израиля? Уверен он. Доказательства предоставь, пустомеля.
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 23.03.2020 18:35
    0
    digsum, 23.03.2020 18:03
    Что-то про Каломойского ничего не слышно.. Вонючий Беня как всегда типа его не касается?
    А ты его нюхал? Когда Коломойский единственный,кто организовал сопротивление российской агрессии,подобные тебе диванные герои к нему не принюхивались. Уверен,что и сейчас ИВК помогает украинцам,но он не имеет привычку на подобии Живаго афишировать свои действия.
    Ссылка
    Alexander Andrejtschuk
    online
      Alexander Andrejtschuk, 23.03.2020 18:14
    +2
    реклама ЖИВАГО не ну а че, украл в банке Финансы и кредит 100млн долл можно 2.5 отстегнуть, и то скорее всего за то что закроют уголовные дела, добазарился на встрече у президента))) покупаем попкорн и наблюдаем,еще несколько недель назад напомню БЫЛ В БЕГАХ!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.03.2020 18:10
    0
    digsum, 23.03.2020 18:03
    Что-то про Каломойского ничего не слышно.. Вонючий Беня как всегда типа его не касается?
    Беня ест котлетки и гривны просто так никому не отдаст
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 23.03.2020 18:03
    +3
    Что-то про Каломойского ничего не слышно.. Вонючий Беня как всегда типа его не касается?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.03.2020 17:59
    0
    Ссылка
    Дрозд Сергей
    online
      Дрозд Сергей, 23.03.2020 17:52
    +1
    Молодцы! Дай Бог вам и нам здоровья!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 17:52
    +3
    Молодцы Ворскла,при смешном бюджете клуба найти 2.5 миллиона евро ,это отлично,ждём от суркисов миллионов 25 евро и от ахметова ждём миллионов 100 евро
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 23.03.2020 18:03
    +3
    Что-то про Каломойского ничего не слышно.. Вонючий Беня как всегда типа его не касается?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 17:52
    +3
    Молодцы Ворскла,при смешном бюджете клуба найти 2.5 миллиона евро ,это отлично,ждём от суркисов миллионов 25 евро и от ахметова ждём миллионов 100 евро
    Ссылка
    Alexander Andrejtschuk
    online
      Alexander Andrejtschuk, 23.03.2020 18:14
    +2
    реклама ЖИВАГО не ну а че, украл в банке Финансы и кредит 100млн долл можно 2.5 отстегнуть, и то скорее всего за то что закроют уголовные дела, добазарился на встрече у президента))) покупаем попкорн и наблюдаем,еще несколько недель назад напомню БЫЛ В БЕГАХ!!!
    Ссылка
    Дрозд Сергей
    online
      Дрозд Сергей, 23.03.2020 17:52
    +1
    Молодцы! Дай Бог вам и нам здоровья!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 23.03.2020 18:38
    0
    Александр Жаирс, 23.03.2020 18:35
    А ты его нюхал? Когда Коломойский единственный,кто организовал сопротивление российской агрессии,подобные тебе диванные герои к нему не принюхивались. Уверен,что и сейчас ИВК помогает украинцам,но он не имеет привычку на подобии Живаго афишировать свои действия.
    Это че, солидарность граждан Израиля? Уверен он. Доказательства предоставь, пустомеля.
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 23.03.2020 18:35
    0
    digsum, 23.03.2020 18:03
    Что-то про Каломойского ничего не слышно.. Вонючий Беня как всегда типа его не касается?
    А ты его нюхал? Когда Коломойский единственный,кто организовал сопротивление российской агрессии,подобные тебе диванные герои к нему не принюхивались. Уверен,что и сейчас ИВК помогает украинцам,но он не имеет привычку на подобии Живаго афишировать свои действия.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.03.2020 18:10
    0
    digsum, 23.03.2020 18:03
    Что-то про Каломойского ничего не слышно.. Вонючий Беня как всегда типа его не касается?
    Беня ест котлетки и гривны просто так никому не отдаст
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.03.2020 17:59
    0
    Ссылка
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