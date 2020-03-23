Ворскла пожертвовала 2,5 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

«Ворскла» на своем официальном сайте сообщила о том, что клуб пожертвовал 2,5 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.
Деньги будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для выявления COVID-19 и другого необходимого оборудования для больниц Полтавской области и всей Украины.
На карантин «Ворскла» ушла еще 17 марта.
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Источник — ФК Ворскла
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