Ворскла уходит на карантин

Пресс-служба «Ворсклы» сообщила, что футболисты команды, тренеры и другие сотрудники клуба ушли на карантин.
Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19.
Футболисты и работники «Ворсклы» решили изолироваться с 18 марта по 3 апреля.
Когда будет возобновлен рабочий процесс сообщат позже.
Отметим, что сезон украинской Премьер-лиги, скорее всего будет приостановлен.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» пообещала помощь медицинским учреждениям Полтавщины.
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Источник — ФК Ворскла
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