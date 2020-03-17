Ворскла уходит на карантин

Пресс-служба «Ворсклы» сообщила, что футболисты команды, тренеры и другие сотрудники клуба ушли на карантин.

Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19.

Футболисты и работники «Ворсклы» решили изолироваться с 18 марта по 3 апреля.

Когда будет возобновлен рабочий процесс сообщат позже.

Отметим, что сезон украинской Премьер-лиги, скорее всего будет приостановлен.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» пообещала помощь медицинским учреждениям Полтавщины.