Ворскла уходит на карантин

В клубе приняли решение в связи с пандемией коронавируса

  • 17.03.2020 16:28
  • 2143 просмотра
  • 1 комментарий
Ворскла уходит на карантин
© ФК Ворскла

Пресс-служба «Ворсклы» сообщила, что футболисты команды, тренеры и другие сотрудники клуба ушли на карантин.

Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19.

Футболисты и работники «Ворсклы» решили изолироваться с 18 марта по 3 апреля.

Когда будет возобновлен рабочий процесс сообщат позже.  

Отметим, что сезон украинской Премьер-лиги, скорее всего будет приостановлен.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» пообещала помощь медицинским учреждениям Полтавщины.

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Источник — ФК Ворскла

(11 голосов)

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Комментарии
    Денис Тесленко
    online
      Денис Тесленко, 17.03.2020 16:58
    0
    металл тоже выйдет -весь футбол потух)))))
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    Денис Тесленко
    online
      Денис Тесленко, 17.03.2020 16:58
    0
    металл тоже выйдет -весь футбол потух)))))
    Ссылка
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