Ворскла пообещала помощь медицинским учреждениям Полтавщины

Футбольный клуб «Ворскла» сообщил о том, что поддерживает инициативу компании «Новая почта», объявившей о помощи медицинской сфере Украины во время мировой пандемии коронавируса COVID-19.

«Департамент здравоохранения Полтавской ОГА должен предоставить информацию о потребностях в закупке тех или иных лекарств и средств защиты, чтобы целенаправленно противодействовать ныне существующим угрозам и предупредить их. Чтобы средства не выделялись «в никуда» и на препараты, которые не могут быть использованы, инициативная группа сотрудничает с представителями Департамента здравоохранения, учитывая все потребности. В группе компаний FERREXPO существует договоренность о территориальном распределении оказания помощи с акцентами на городах Полтава, Кременчуг и Горишни Плавни. ФК «Ворскла» будет акцентировано заниматься потребностями Полтавской областной инфекционной больницы и призывает присоединиться всех неравнодушных граждан к поддержке этой инициативы», — говорится в заявлении вице-президента ФК «Ворскла» Олега Лысака.