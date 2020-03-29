Бавария проявляет интерес к защитнику Лацио

23-летний защитник итальянского «Лацио» Луис Фелипе попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии».
По информации источника, римляне хотят удержать игрока в команде, повысив ему зарплату до 2 миллионов евро в год. В настоящий момент он зарабатывает меньше 1 миллиона.
Трансфер Фелипе оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с «Лацио» истекает в июне 2022 года.
Отметим, что в этом сезоне Фелипе провел в Серии А 19 матчей, забил один мяч и сделал один ассист.
Ранее сообщалось, что «Бавария» предложит рекордную сумму за Тер Штегена.
Источник — Tuttosport
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