Бавария предложит рекордную сумму за Тер Штегена

27-летний голкипер каталонской «Барселоны» и национальной сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген может продолжить карьеру в «Баварии». Основной голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер отказался от продления контракта.
В «Баварии» считают Тер Штегена идеальной заменой Нойеру в долгосрочной перспективе. Немцы готовы предложить за голкипера 100 миллионов евро. В случае осуществления трансфера Тер Штеген станет самым дорогим вратарем в истории.
Отметим, что в этом сезоне Примеры голкипер провел на поле 26 матчей и пропустил 29 голов.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагает Тер Штегену новый контракт с зарплатой 6,3 млн евро.
Источник — Mirror
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