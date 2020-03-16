Барселона предлагает тер Штегену новый контракт с зарплатой 6,3 млн евро

Нынешнее соглашение 27-летнего голкипера рассчитано до лета 2022 года

  • 16.03.2020 03:01
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Барселона предлагает тер Штегену новый контракт с зарплатой 6,3 млн евро
© Goal.com. Марк-Андре Тер Штеген

Немецкий вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может подписать новый контракт с клубом.

«Барселона» ведет переговоры с немецким вратарем о продлении соглашения до 2024 года. Клуб готов предложить тер Штегену 6,3 млн евро в год плюс бонусы.

Марк-Андре выступает за «Барселону» с 2014 года. Соглашение 27-летнего немца с сине-гранатовыми рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Тер Штегена хотят подписать «Бавария» и «Ювентус».

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Источник — Mundo Deportivo

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