Барселона предлагает тер Штегену новый контракт с зарплатой 6,3 млн евро

Немецкий вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может подписать новый контракт с клубом.

«Барселона» ведет переговоры с немецким вратарем о продлении соглашения до 2024 года. Клуб готов предложить тер Штегену 6,3 млн евро в год плюс бонусы.

Марк-Андре выступает за «Барселону» с 2014 года. Соглашение 27-летнего немца с сине-гранатовыми рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Тер Штегена хотят подписать «Бавария» и «Ювентус».