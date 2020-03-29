Луиш КАШТРУ: «Скучаю по футболу, не могу жить без него»

Наставник «Шахтера» надеется, что вскоре ситуация нормализуется

  • 29.03.2020 16:48
  • 179 просмотров
  • 0 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Скучаю по футболу, не могу жить без него»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

58-летний главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, как он проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня, если бы мир не изменился, мы бы должны были быть вместе после очередной недели работы. Этого не произойдет, и меня переполняет грусть. Я скучаю по тренировкам, игре, тренерскому штабу, фанатам, администрации и моим игрокам. Скучаю по футболу, моему топливу — не могу жить без него. Скоро мы обязательно будем вместе. Передаю наилучшие пожелания Героям этого времени, всем профессионалам здравоохранения. Я мысленно с вами. Соблюдайте правила, берегите себя. Мы — «Шахтер»!», — написал Каштру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня, если бы мир не изменился, мы бы должны были быть вместе после очередной недели работы. Этого не произойдет, и меня переполняет грусть. Я скучаю по тренировкам, игре, тренерскому штабу, фанатам, администрации и моим игрокам. Скучаю по футболу, моему топливу – не могу жить без него. Скоро мы обязательно будем вместе. Передаю наилучшие пожелания Героям этого времени, всем профессионалам здравоохранения. Я мысленно с вами. Соблюдайте правила, берегите себя. Мы – Шахтер! ⠀ Today, if the world hadn’t changed, we were supposed to be together after another week of work. This will not happen and I feel deep sadness. I miss the training, the game, my staff, the fans, the administration and my players. I miss football, my fuel, I cannot live without it. Soon we will be together for sure. My best regards to the Heroes of this moment, all the healthcare professionals. My thoughts are with you. Follow the rules, take care. We are Shakhtar!

Публикация от Luis Castro (@luis_castro_official)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности