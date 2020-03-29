Луиш КАШТРУ: «Скучаю по футболу, не могу жить без него»

58-летний главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, как он проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Сегодня, если бы мир не изменился, мы бы должны были быть вместе после очередной недели работы. Этого не произойдет, и меня переполняет грусть. Я скучаю по тренировкам, игре, тренерскому штабу, фанатам, администрации и моим игрокам. Скучаю по футболу, моему топливу — не могу жить без него. Скоро мы обязательно будем вместе. Передаю наилучшие пожелания Героям этого времени, всем профессионалам здравоохранения. Я мысленно с вами. Соблюдайте правила, берегите себя. Мы — «Шахтер»!», — написал Каштру.
Сегодня, если бы мир не изменился, мы бы должны были быть вместе после очередной недели работы. Этого не произойдет, и меня переполняет грусть. Я скучаю по тренировкам, игре, тренерскому штабу, фанатам, администрации и моим игрокам. Скучаю по футболу, моему топливу – не могу жить без него. Скоро мы обязательно будем вместе. Передаю наилучшие пожелания Героям этого времени, всем профессионалам здравоохранения. Я мысленно с вами. Соблюдайте правила, берегите себя. Мы – Шахтер! ⠀ Today, if the world hadn’t changed, we were supposed to be together after another week of work. This will not happen and I feel deep sadness. I miss the training, the game, my staff, the fans, the administration and my players. I miss football, my fuel, I cannot live without it. Soon we will be together for sure. My best regards to the Heroes of this moment, all the healthcare professionals. My thoughts are with you. Follow the rules, take care. We are Shakhtar!
Источник — Instagram
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