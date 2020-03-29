Виктор КОВАЛЕНКО: «Уверен, что найдется выход и мы доиграем Лигу Европы»

24-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировал ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

– Как футболисты борются с лишним весом, который может появиться во время вынужденного перерыва?

– Наши тренеры позаботились об этом - нам выданы домашние задания. Все равно ты не можешь бесконечно сидеть, хочется встать и подвигаться - согнать лишние килограммы.

– Как игроки Шахтера проводят этот карантин?

– Все дома тренируются, у футболистов есть программа. Вечером выходим на связь, поэтому все хорошо.

– Присутствует ли у игроков Шахтера психологическая подавленность в связи с дальнейшей судьбой Лиги Европы? Ведь Шахтер довольно успешно выступает в этом турнире.

– Я соскучился по полному стадиону, когда много фанатов. В основном это матчи Лиги Европы. Уверен, что найдется выход и мы доиграем турнир. Думаю, все будет хорошо.

– Если результаты сезона отменят, какая будет у тебя реакция?

– Признаться, я даже об этом не думал. Пусть это решается наверху.

Напомним, «Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч с немецким «Вольфсбургом» завершился выездной победой «горняков» со счетом 2:1. Ответная встреча перенесена на неопределенный срок.