КАРИКАТУРА ДНЯ. Тотти — Цезарь

Известный карикатурист Омар Момани отдал дань уважения 43-летнему экс-капитану «Ромы» Франческо Тотти.
27 лет назад, 28-го марта 1993-го года, 16-летний Тотти дебютировал в «Роме» в поединке против «Брешии» (2:0).
«Да здравствует Цезарь! Франческо Тотти», — прокомментировал свою работу Момани.
Тотти завершил карьеру в 2017-м году.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.