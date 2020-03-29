Наполи ведет переговоры о продлении контракта с Руисом

Итальянский «Наполи» всерьез намерен продлить контракт с 23-летним полузащитником Фабианом Руисом.
По данным источника, неаполитанский клуб обеспокоен, что к испанцу проявляют интерес «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити».
Отметим, что в этом сезоне чемпионата Италии Фабиан Руис принял участие в 22 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет купить Фабиана Руиса.
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Источник — El Mundo Deportivo
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