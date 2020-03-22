Ливерпуль хочет купить Фабиана Руиса

«Ливерпуль» собирается усилить свой состав полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом.
Как сообщает HITC, английский клуб собирается подписать игрока летом 2020 года.
Также на Руиса претендует «Бавария», «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Руис провел 32 матча за «Наполи», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет купить Корентена Толиссо.
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Источник — HITC
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