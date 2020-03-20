Ювентус и Наполи поборются за Толиссо

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо этим летом, скорее всего, покинет клуб. Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы продать футболиста.
Как отмечает французская пресса, Толиссо хотят купить «Наполи» и «Ювентус».
За 25-летнего футболиста итальянцы готовы потратить 35 миллионов евро.
В этом сезоне Толиссо сыграл 13 матчей в Бундеслиге, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
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Источник — Le 10 Sport
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