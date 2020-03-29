Александр БАБИЧ: «У нас еще остаются шансы на стыковые матчи»

Наставник «Мариуполя» – о непопадании в первую шестерку УПЛ

  • 29.03.2020 14:19
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Александр БАБИЧ: «У нас еще остаются шансы на стыковые матчи»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич поделился мнением о перспективах клуба в нынешнем сезоне чемпионата УПЛ.

— Вы уже пережили момент, что Мариуполь не попал в первую шестерку?
— Скажу откровенно, мы сами понимали, что ничего катастрофического не произойдет, если не попадем в шестерку. Видели, что у нас отрыв от шестого места. Но еще остаются шансы на стыковые матчи. Так что теперь главное во второй шестерке — бороться за очки, наиграть состав и в мыслях держать стыковые матчи за еврокубки. В нижней части таблицы тоже есть группа команд, которая захочет побороться за этот шанс.

Напомним, чемпионат Украины приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

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Источник — zbirna.com

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