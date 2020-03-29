Кейлор Навас заплатил 200 тысяч долларов, чтобы улететь из Франции домой

Голкипер французского ПСЖ Кейлор Навас получил разрешение от клуба покинуть Францию, чтобы вернуться в Коста-Рику на период карантина.
Однако для того, чтобы вернуться домой, футболисту пришлось нанимать частный самолет. Перелет из Франции в Коста-Рику обошелся Навасу в 200 тысяч долларов.
Вместе с ним полетела его семья (жена и трое детей). В Коста-Рике Навас проведет на самоизоляции минимум 14 дней.
Ранее сообщалось, что ПСЖ продает футболки, вырученные деньги с которых направит больницам.
Источник — As.com
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