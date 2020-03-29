Кейлор Навас заплатил 200 тысяч долларов, чтобы улететь из Франции домой

Вратарю ПСЖ пришлось нанимать частный самолет для перелета в Коста-Рику

  • 29.03.2020 13:20
  • 1145 просмотров
  • 2 комментария
Кейлор Навас заплатил 200 тысяч долларов, чтобы улететь из Франции домой
© Global Look Press. Кейлор Навас

Голкипер французского ПСЖ Кейлор Навас получил разрешение от клуба покинуть Францию, чтобы вернуться в Коста-Рику на период карантина.

Однако для того, чтобы вернуться домой, футболисту пришлось нанимать частный самолет. Перелет из Франции в Коста-Рику обошелся Навасу в 200 тысяч долларов. 

Вместе с ним полетела его семья (жена и трое детей). В Коста-Рике Навас проведет на самоизоляции минимум 14 дней. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ продает футболки, вырученные деньги с которых направит больницам.

 

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Источник — As.com

(8 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 29.03.2020 13:28
    0
    Вы не учли полную дезактивацию самолета после прилета в Коста - Рику, плюс 100% накрутка за возможность заражения экипажа... Так что 200 тысяч зелени еще не запредельная сумма...
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 29.03.2020 13:23
    +2
    чартер 200 зелени?) ни в жисть не поверю)
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 29.03.2020 13:23
    +2
    чартер 200 зелени?) ни в жисть не поверю)
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 29.03.2020 13:28
    0
    Вы не учли полную дезактивацию самолета после прилета в Коста - Рику, плюс 100% накрутка за возможность заражения экипажа... Так что 200 тысяч зелени еще не запредельная сумма...
    Ссылка
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