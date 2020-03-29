Реал хочет подписать Де Брюйне

Бельгийский полузащитник может продолжить карьеру в мадридском клубе

  • 29.03.2020 13:19
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  • 1 комментарий
Реал хочет подписать Де Брюйне
© ФК Манчестер Сити. Кевин де Брюйне

28-летний хавбек английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии Кевин Де Брюйне может стать игроком мадридского «Реала» в летнее трансферное окно.

По данным источника, бельгиец может согласиться на трансфер в мадридский коллектив после информации о том, «Манчестер Сити» не сможет принять участие в еврокубках на протяжении двух лет из-за дисквалификации УЕФА.

Отметим, что в этом сезоне Премьер-лиги Де Брюйне провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 17 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Де Брюйне не покинет «Ман Сити», несмотря на еврокубковый бан.

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Источник — Tuttosport

(5 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 29.03.2020 13:44
    -1
    По послекризисным ценам он будет стоить не 150 миллионов, а 20-25.
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