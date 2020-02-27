Де Брюйне не уйдет из Манчестер Сити, несмотря на еврокубковый бан

Бельгийский полузащитник не собирается покидать английский клуб

  • 27.02.2020 14:57
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Де Брюйне не уйдет из Манчестер Сити, несмотря на еврокубковый бан
© Twitter. Кевин де Брюйне (справа)

28-летний бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не собирается уходить из английского клуба, несмотря на еврокубковый бан «горожан» на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Несмотря на большой риск остаться без Лиги чемпионов, де Брюйне не хочет покидать «МанСити».

Кевин выступает за «горожан» с лета 2015-го года после перехода из «Вольфсбурга» за €76 миллионов. Текущий контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет €150 миллионов.

В текущем сезоне де Брюйне провел за «Манчестер Сити» 34 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 20 результативных передач.

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Источник — The Athletic

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