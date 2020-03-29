Интеру больше не нужен Артуро Видаль

«Интер» не заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.
Ранее сообщалось, что игрока хочет подписать тренер «нерадзурри» Антонио Конте. В январе «Интер» был близок к покупке игрока.
Но, как сообщает El Mundo Deportivo, в миланском клубе уже отказались от идеи подписания Видаля.
В этом сезоне Видаль провел сыграл 34 матча, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.
Ранее «Барселона» предлагала «Интеру» 70 млн евро, Артуро Видаля и Нелсона Семеду за Лаутаро Мартинеса.
Источник — El Mundo Deportivo
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